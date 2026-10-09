Oggi i funerali di Salvatore Calignano. Autopsia: lesioni da caduta di 8 metri

- pubblicità -

Emergono nuovi elementi dalle indagini sulla morte di Salvatore Calignano, l’operaio edile di 61 anni deceduto il 3 ottobre scorso in ospedale dopo essere stato soccorso in condizioni gravissime il giorno precedente a Caivano, nel Napoletano.

Secondo quanto riferito dall’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, l’esame autoptico ha evidenziato «fratture allo sterno, al bacino, al polso e all’osso sacro compatibili con una caduta da un’altezza considerevole, di almeno otto metri», lesioni che, a suo avviso, «non gli potevano consentire una deambulazione autonoma».

All’autopsia ha preso parte anche il medico legale Luca Scognamiglio, consulente nominato dai familiari della vittima.

I funerali saranno celebrati questo pomeriggio alle 17.30 nella chiesa di San Massimo a Orta di Atella, comune del Casertano dove Calignano viveva con la famiglia.

Le indagini

Nel frattempo proseguono le indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord. Al momento risultano tre persone indagate con l’ipotesi di reato di omicidio colposo in cooperazione: i proprietari di un capannone situato a Caivano e il datore di lavoro dell’operaio. A quest’ultimo viene ora contestato anche il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

La nuova contestazione è legata agli accertamenti sui telefoni cellulari sequestrati dai carabinieri. L’incarico per l’analisi delle copie forensi sarà conferito ai consulenti il prossimo 15 ottobre.

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione finora emersa, Calignano sarebbe stato impegnato in lavori sul tetto di un capannone il giorno dell’incidente. A raccontarlo sarebbe stato lo stesso operaio in una telefonata alla moglie poche ore prima di essere trovato in una strada isolata di Caivano, in via Fosso del Lupo, dove intervenne il personale del 118. Gli investigatori non escludono che l’uomo possa essere precipitato proprio dal tetto della struttura e che successivamente sia stato trasportato nel luogo in cui è stato soccorso.

Prima di perdere conoscenza, ai sanitari avrebbe riferito di essere caduto da una scala. Gli accertamenti svolti successivamente hanno inoltre evidenziato che a settembre il 61enne aveva percepito l’indennità di disoccupazione e che la sua posizione lavorativa sarebbe stata regolarizzata solo pochi giorni prima dell’incidente, circostanze ora al vaglio degli inquirenti.