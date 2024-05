Olio contraffatto, il sequestro dei Carabinieri dal servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia

«Siamo partiti dalle etichette e abbiamo scoperto un’ondata di olio falso»

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) tornano Luca Abete e l’inchiesta sullo spaccio di olio contraffatto, dopo il sequestro – da parte dei Carabinieri – di circa 900 litri di olio e di etichette falsificate a Caivano (Napoli).

«Siamo partiti rintracciando rivenditori di etichette fasulle, poi abbiamo scovato i venditori per strada e così siamo arrivati al “boss dell’olio contraffatto”, che ci ha confidato di avere una grossa rete di distribuzione a Napoli e provincia. C’è una vera e propria ondata di olio contraffatto che viene smerciato con la tecnica dello spaccio di droga», racconta Abete, che indaga sulla vicenda già da dicembre 2023. Dalle analisi effettuate da laboratori autorizzati, a cui l’inviato di Striscia ha sottoposto l’olio, il prodotto è risultato una non chiara miscela di olii di semi, spacciata dai venditori per extra vergine d’oliva. Ora, dopo diversi servizi del tg satirico sulla vicenda, è arrivato anche l’intervento delle forze dell’ordine che hanno effettuato il maxi-sequestro.

