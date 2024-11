Olio EVO contraffatto e pericoloso

- pubblicità -

A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) prosegue l’inchiesta di Luca Abete sul commercio di olio contraffatto spacciato per extra vergine, in provincia di Napoli.

Nonostante il maxi-sequestro di 900 litri di olio contenuto in improbabili taniche di plastica e con etichette taroccate, effettuato lo scorso maggio dai Carabinieri – a seguito dei servizi del tg satirico – l’olio contraffatto continua a essere propinato a inconsapevoli clienti, che lo acquistano, anche via web, attratti dal prezzo allettante. Ma mettendo a rischio la propria

salute.

Già, perché le analisi sul prodotto, commissionate dall’inviato di Striscia per vederci chiaro e tutelare la salute dei consumatori, dimostrano che l’olio spacciato per extra vergine è in realtà un “olio lampante”, estratto da olive marcescenti, non commestibile e potenzialmente nocivo. Così chiamato perché anticamente utilizzato nelle lampade a olio.

Un prodotto che non può essere commercializzato senza un preventivo processo di raffinazione chimica.