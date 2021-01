Oltre 50 persone a funerale ad Ercolano.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri a Ercolano (Napoli) per identificare i partecipanti – più di 50 in violazione delle norme anticovid – ad un funerale di un appartenente alla locale tifoseria di calcio nel corso del quale sono stati intonati cori ed accesi fumogeni. I funerali di Ciro Di Giovanni, di 41 anni, deceduto per cause naturali, si sono tenuti oggi nella Basilica di Santa Maria a Pugliano.

All’uscita del feretro si sono radunate una cinquantina di persone; nessun problema di ordine pubblico, rilevano i carabinieri, ma sono in corso le acquisizioni di filmati postati sui social oltre a quelli dei sistemi di videosorveglianza della zona per l’identificazione dei partecipanti. (ANSA).