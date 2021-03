Omicidio Della Corte, Cantalamessa (Lega): lotta a criminalità è fatta anche di simboli.

“Mentre nella notte spuntava un nuovo murales dedicato ad un criminale ucciso in provincia di Napoli, si dava il via libera al progetto di dedicarne uno per una vera vittima innocente. Sono passati esattamente 3 anni da quando Francesco Della Corte venne massacrato davanti alla stazione della metropolitana di Piscinola, dove svolgeva il suo lavoro di guardia giurata. A tre anni dalla morte della guardia giurata, Eav annuncia la decisione – presa insieme ai figli ed alla moglie di Della Corte – di realizzare un murale per ricordarne la memoria. Ucciso mentre faceva il suo lavoro da una baby gang di spudorati. Una bella notizia e un bel segnale. Non si sottovaluti la realizzazione di nuovi murales. E neanche che parte dell’intellighenzia snob continui a sostenere la rappresentazione di chi si è messo contro la legge. Sembrerà banale a chi guarda da fuori, ma è un segnale dello ‘scontro’ tra chi lotta contro la criminalità organizzata e chi sta dall’altro lato”.

Così in una nota il deputato Gianluca Cantalamessa, responsabile del dipartimento Antimafia della Lega.