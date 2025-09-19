Omicidio di camorra, Carabinieri arrestano killer

Omicidio e porto illegale di armi, aggravati dalle modalità e finalità mafiose. E’ l’accusa che viene contestata ad un indagato coinvolto nell’indagini sull’uccisione di Fortunato De Longis, avvenuta a Brusciano, in provincia di Napoli il 24 marzo 2019.
L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna che hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia.
Le indagini, condotte attraverso tradizionali attività investigative, intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché riscontri a dichiarazioni di collaboratori di giustizia hanno permesso agli investigatori di raccogliere plurimi elementi indiziari circa la responsabilità dell’indagato nella commissione dell’omicidio.
In tale contesto, l’uomo, affiliato al clan di camorra “Rega” operante a Brusciano, avrebbe ucciso con colpi d’arma da fuoco la vittima che viaggiava a bordo del suo furgone.
L’altro complice dell’agguato, che era alla guida del motociclo a bordo del quale si trovava l’odierno arrestato, era stato colpito da analogo provvedimento cautelare il 28 maggio 2021.
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.