Omicidio di camorra, ucciso pregiudicato a Capodimonte

Sparatoria nei pressi del parco di Capodimonte a Napoli domenica 28 settembre.
Un 33enne è stato ucciso in auto.
I Carabinieri sono intervenuti poco dopo le 9 di questa mattina in via Miano, dove un uomo era stato centrato da diversi colpi d’arma da fuoco: la vittima, Umberto Russo, era già noto alle forze dell’ordine.
Trasportato all’ospedale Cardarelli, è morto poco dopo il ricovero per le lesioni subite.
Pregiudicato, ritenuto vicino agli ambienti del clan Lo Russo, era già sfuggito a un altro agguato esattamente 10 anni fa, nel 2015. In quella occasione, rimase ferito in via Lazio.
