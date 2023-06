Omicidio di Sant’Antimo, si costituisce il sospettato, è il suocero delle due vittime.

Il presunto autore del duplice omicidio avvenuto questa mattina a Sant’Antimo, si è costituito nella caserma Carabinieri di Gricignano di Aversa. L’uomo è stato trasferito nella caserma della compagnia di Giugliano in Campania. Le vittime dell’omicidio sono un uomo e una donna, cognati, uccisi da colpi d’arma da fuoco. Ad intervenire questa mattina sono stati i Carabinieri della compagnia di Giugliano per la segnalazione di alcuni spari nella piazzetta Sant’Antonio.

Quando sono giusti sul posto, i militari hanno trovato a terra il cadavere del 29enne Luigi Cammisa raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco. Negli stessi momenti i Carabinieri sono intervenuti in un appartamento di via Caruso 17, dove all’interno è stato rinvenuto il cadavere di Maria Brigida Pesacane, 24 anni, anch’essa uccisa con alcuni colpi di pistola.

Prima che si costituisse, la Procura di Napoli Nord aveva autorizzato la diffusione delle foto del principale sospettato: si tratta di Raffaele Caiazzo, casertano di 44 anni .

Le indagini sono condotte dai Carabinieri della compagnia di Giugliano e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Non si esclude alcuna pista.

La più probabile è che il sospettato abbia ucciso il marito di sua figlia e la moglie di suo figlio ritenendo che questi due avessero una relazione.

“In una Sant’Antimo ferita a morte per l’assassinio di Giulia Tramontano e del figlio che portava in grembo, assistiamo a una nuova tragedia innescata da insensata, cieca e barbara violenza. I fattori di una deriva che oggi ci fa piangere altre due vittime, i giovani Maria Brigida e Luigi – che sarebbero stati uccisi dal loro suocero -, sono molteplici ma vanno ricercati anche nel senso di impunità e della ‘incertezza’ della pena da scontare, che sempre più spesso pervade chi commette questi orrendi delitti. Oggi è un giorno ancora triste, la strada da percorrere è ancora lunga, ma ci conforta che dal Governo arrivino risposte concrete per contrastare il femminicidio, la violenza domestica e i reati che si consumano nell’ambito familiare. Nessuno sconto per l’assassino dei due ragazzi. Ai loro familiari la nostra vicinanza. Maria Brigida e Luigi riposino in pace”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.