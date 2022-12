Omicidio dopo lite tra extracomunitari in via Duca degli Abruzzi, Di Giacomo (sindacato Polizia Fsp): grande senso di abnegazione della Polizia.

Il Segretario Generale Provinciale FSP POLIZIA di STATO Mauro DI GIACOMO afferma, ancora una volta (se ce ne fosse bisogno) che il personale della POLIZIA DI STATO, operante in una realtà complessa come quella Partenopea, nelle ultime ore ha dimostrato un senso di professionalità ed abnegazione non comune, a dimostrazione dell’efficienza ed efficacia della struttura Polizia di Stato e delle donne e uomini che la compongono, ed in particolare degli equipaggi addetti al controllo del territorio per aver assicurato, in poco tempo, il sospetto omicida di un migrante ucciso durante una lite a Napoli – in Piazza Duca degli Abruzzi, nei pressi dell’ex mercato ittico, nel pomeriggio di ieri.

Quindi, un grande plauso ai nostri colleghi per l’eccellente operazione compiuta ma

dalla quale emerge la forte esigenza di liberare quell’area.

Il risultato raggiunto dal personale operante in questa operazione di Polizia Giudiziaria, con il fermo del cittadino 28enne gambiano, ha l’intento di dar conto dell’impegno profuso dalla Polizia di Stato nel contrasto al crimine, in risposta all’ascesa richiesta di sicurezza, significando che la condotta antigiuridica si è perpetrata in pieno centro cittadino.

Concludo dicendo: GRAZIE AI NOSTRI ANGELI CUSTODI!