Omicidio Francesco Pio, Cassazione conferma ergastolo

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La Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna all’ergastolo inflitta a Francesco Pio Valda, il giovane ritenuto appartenente a una famiglia malavitosa dell’area orientale di Napoli e già condannato in primo e secondo grado per l’omicidio di Francesco Pio Maimone, il pizzaiolo di 18 anni ucciso sul lungomare cittadino, nella zona degli Chalet di Mergellina il 20 marzo 2023.

La decisione della Suprema Corte

I giudici della Cassazione hanno rigettato il ricorso presentato dal legale di Valda, confermando integralmente la ricostruzione dei tribunali di merito e accogliendo la richiesta della Procura generale. Secondo la Corte, non vi sono dubbi sulla responsabilità dell’imputato né vizi procedurali tali da mettere in discussione la pena massima inflitta.

L’omicidio per un futile motivo

La vicenda che portò alla morte di Maimone scaturì da una lite esplosa tra due gruppi di giovanissimi. A innescare la discussione fu un episodio banale: qualcuno avrebbe sporcato le sneakers griffate di Valda, forse con un pestone, forse con qualche goccia di drink. Una tensione minima degenerò in violenza armata: Valda estrasse una pistola e sparò diversi colpi, uno dei quali colpì mortalmente il 18enne, che si trovava sul lungomare con alcuni amici.

La reazione della famiglia Maimone

L’avvocato Sergio Pisani, legale dei genitori della vittima, ha accolto con soddisfazione la decisione della Cassazione, definendola:

«Una sentenza storica, un simbolo importante nella lotta alla criminalità che affligge Napoli. Restituisce dignità alla famiglia Maimone.»

Un caso simbolo della violenza giovanile

L’omicidio di Maimone, avvenuto per un motivo futile e in un contesto di dinamiche criminali giovanili, è diventato uno dei casi più emblematici della violenza che continua a coinvolgere gruppi di ragazzi legati o vicini ai clan. La conferma dell’ergastolo rappresenta, per la magistratura e per la famiglia della vittima, un segnale forte contro l’escalation di aggressività e l’uso delle armi tra i più giovani.