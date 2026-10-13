Omicidio Gelsomina Verde, confermate condanne in appello

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La terza Corte di Assise d’Appello di Napoli, presieduta da Vittorio Melito, ha confermato le condanne a 30 anni di reclusione nei confronti di Luigi De Lucia e Pasquale Rinaldi, detto “o’ Vichingo”, ritenuti componenti del commando responsabile dell’omicidio di Gelsomina Verde, la giovane di 21 anni uccisa nel novembre 2004 durante la prima faida di Scampia.

I due imputati erano stati arrestati il 27 luglio 2023 e già condannati in primo grado al termine del processo celebrato con rito abbreviato. La Procura generale di Napoli, lo scorso 10 settembre, aveva chiesto la conferma delle pene inflitte.

In aula erano presenti la madre della vittima, Anna Lucarelli, il fratello Francesco Verde e i legali delle parti civili, tra cui Gianmario Siani per la Fondazione Polis e Marco Buzzo per il Comune di Napoli.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito dalle indagini della Direzione distrettuale antimafia, Gelsomina Verde venne coinvolta suo malgrado nello scontro tra il clan Di Lauro e gli scissionisti Amato-Pagano. Il 21 novembre 2004 fu prelevata con la forza, interrogata e poi assassinata perché ritenuta, erroneamente, a conoscenza del nascondiglio di Gennaro Notturno, detto “o’ Sarracino”, rivale del clan.

Gli inquirenti hanno ricostruito che la giovane fu condotta nel luogo dell’esecuzione da tre persone. Tra queste figuravano gli attuali imputati, che avrebbero seguito l’auto della vittima armati, mentre a esplodere i colpi mortali sarebbe stato Ugo De Lucia, cugino di Luigi De Lucia.

Il padre

Dopo la sentenza, Francesco Verde ha espresso soddisfazione per la conferma delle condanne, ma ha ribadito come restino ancora aspetti irrisolti sulla vicenda.

“Nonostante la conferma della condanna a 30 anni per i due imputati, la storia non è del tutto chiara perché non hanno aggiunto alcuna parola. Ancora oggi non sappiamo chi ha sparato a mia sorella e chi ha avuto altri ruoli”, ha dichiarato. Secondo il fratello della vittima, vi sarebbero inoltre persone che avrebbero favorito o aiutato gli esecutori e che non sono ancora emerse nel corso delle indagini.

Francesco Verde ha poi richiamato l’attenzione sull’impegno civile portato avanti da anni nei quartieri di Secondigliano e Scampia, sostenendo che “il problema non è il territorio, ma una mentalità che deve cambiare”.

L’avvocato

Al termine dell’udienza, l’avvocato Gianmario Siani, legale della Fondazione Polis, ha sottolineato il lavoro svolto dall’équipe multidisciplinare che assiste le vittime dei reati e i loro familiari durante il percorso giudiziario. La madre di Gelsomina Verde, ha spiegato il professionista, è stata supportata da una psicologa per tutta la durata del processo fino alla lettura della sentenza. La Fondazione mette inoltre a disposizione servizi di ascolto e assistenza dedicati alle vittime di violenza e alle parti offese.