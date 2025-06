Omicidio in masseria, fermato 21enne

- pubblicità -

È stato fermato un 21enne per l’omicidio del ragazzo di 17 anni in una masseria in provincia di Caserta.

I Carabinieri della Compagnia di Capua hanno dato esecuzione al provvedimento di fermo del Pubblico Ministero, emesso dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere nei confronti del giovane ritenuto responsabile del grave fatto di sangue avvenuto nel pomeriggio del 15 giugno a Sant Angelo in Formis.

Secondo la ricostruzione, in seguito a un litigio sarebbe avvenuta una colluttazione tra i due e il fermato avrebbe colpito mortalmente a coltellate il 17enne.

A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari sul posto.