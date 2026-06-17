Omicidio in via Cesare Rosaroll

Intorno alle 22, una telefonata al numero di emergenza ha segnalato la presenza di colpi d’arma da fuoco in via Cesare Rosaroll, nella zona di Porta Capuana.
Sul posto è intervenuto personale dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, che ha rinvenuto un uomo senza vita, riverso in strada in una pozza di sangue.
La vittima
L’uomo è un classe 1978. Non sono stati diffusi al momento ulteriori dettagli sulla sua identità.
La scena
Il corpo si trovava sul selciato, in un tratto della strada poco illuminato. Gli agenti hanno delimitato l’area per consentire i rilievi della Polizia Scientifica.
Indagini in corso
Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio e verificare la presenza di eventuali testimoni o sistemi di videosorveglianza utili alle indagini.
La pista principale resta quella dell’omicidio con arma da fuoco, ma gli investigatori non escludono nessuna ipotesi.
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