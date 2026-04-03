Omicidio Martina Carbonaro, a giudizio ex fidanzato

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Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord ha disposto il rinvio a giudizio per Alessio Tucci, 19 anni, accusato dell’omicidio pluriaggravato della ex fidanzata Martina Carbonaro, appena 14 anni. Il giovane, attualmente detenuto nel carcere di Napoli-Secondigliano, dovrà rispondere anche del reato di occultamento di cadavere. Il processo inizierà il 19 maggio davanti alla seconda sezione penale della Corte di Assise di Napoli.

Alla costituzione di parte civile hanno aderito i genitori di Martina, assistiti dall’avvocato Sergio Pisani, il Comune di Afragola, l’associazione CAM Telefono Azzurro, rappresentata dall’avvocato Clara Niola, l’associazione Per Marta e per Tutte, la Fondazione Polis, con il legale Gianmario Siani

Nel corso dell’udienza preliminare, il difensore di Tucci, l’avvocato Mario Mangazzo, aveva avanzato richiesta di giudizio abbreviato. Il gup l’ha però dichiarata inammissibile, alla luce delle quattro aggravanti contestate dalla Procura di Napoli Nord: futili motivi, minorata difesa, minore età della vittima e precedente relazione affettiva tra imputato e vittima.

Martina fu uccisa il 26 maggio dello scorso anno in un casolare abbandonato nelle pertinenze dello Stadio Moccia di Afragola, un luogo isolato e privo di illuminazione. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Tucci avrebbe attirato la ragazza con la richiesta di un “ultimo chiarimento”, dopo che lei aveva rifiutato di riallacciare la relazione e aveva iniziato una nuova storia con un altro giovane.

In quell’incontro, il 19enne avrebbe colpito Martina ripetutamente alla testa con una pietra, provocandone la morte. Nei giorni precedenti, sia la ragazza sia il nuovo fidanzato erano stati oggetto di minacce da parte di Tucci. Dopo il delitto, il giovane avrebbe persino partecipato alle ricerche della 14enne, quando i genitori ne avevano denunciato la scomparsa.

Al termine dell’udienza, il presidente del CAM Telefono Azzurro, Roberto Scopece, ha richiamato l’attenzione sul crescente coinvolgimento dei giovani in episodi di violenza estrema:

“I nostri ragazzi sono sempre più protagonisti di vicende giudiziarie efferate. È fondamentale diffondere una cultura della non violenza. Non possiamo rimanere inermi: la prevenzione è parte essenziale della nostra missione”.

L’avvocato Niola, legale dell’associazione, ha definito la condotta dell’imputato “assolutamente riprovevole per la coscienza collettiva”, parlando di una “gelosia punitiva” nei confronti di Martina, colpevole solo di voler vivere una vita sentimentale diversa.

Il dibattimento davanti alla Corte di Assise si preannuncia complesso, sia per la gravità dei fatti sia per il forte impatto emotivo che la vicenda ha avuto sulla comunità di Afragola e sull’opinione pubblica. La famiglia della giovane attende ora che il processo possa fare piena luce su quanto accaduto e riconoscere giustizia alla memoria di Martina.