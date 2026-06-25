Omicidio Miano, il parroco al killer: pentiti e costituisciti

- pubblicità -

Un appello diretto “a pentirsi e a costituirsi” rivolto a chi ha ucciso Lorenzo Spasiano, il 21enne assassinato martedì sera a Miano. A lanciarlo è don Salvatore Cinque, parroco della chiesa di Sant’Alfonso e San Gerardo, intervenuto ai microfoni della trasmissione Campania24 dell’emittente Canale 9.

Il sacerdote, che ieri si è recato a casa della famiglia Spasiano per portare conforto ai genitori e ai fratelli del giovane, ha invitato i familiari “a non chiudersi nel dolore ma a trasformarlo in speranza, una speranza che però non sia rassegnazione ma speranza attiva”.

Indagini concentrate su un minorenne, ma restano aperte altre piste

Le indagini dei carabinieri e della procura per i minorenni si stanno focalizzando su un ragazzo con il quale Lorenzo, lo scorso marzo, avrebbe avuto una lite durante una partita di calcetto. Un episodio ritenuto potenzialmente collegato al movente, ma non l’unico: gli investigatori stanno infatti valutando altre piste e ricostruendo i movimenti della vittima nelle ore precedenti all’agguato.

“A Napoli si muore ancora per futili motivi”

Nel suo intervento, don Salvatore ha richiamato la necessità di un’assunzione collettiva di responsabilità: “Non è la prima volta che a Napoli si uccide per futili motivi. Non so cosa sia accaduto in quel litigio, ma se davvero questo è il motivo, è gravissimo”.

Il parroco ha ricordato anche la vicenda di Raffaele Perinelli, promessa del calcio campano, ucciso a 21 anni il 6 ottobre 2018 proprio a Miano, colpito al cuore con una coltellata al culmine di una lite davanti a un circolo ricreativo. “A Miano ci sono sempre litigi tra giovani — ha detto — non è la prima volta, ma speriamo che questa sia l’ultima”.

Un quartiere segnato da ferite che si ripetono

Il nuovo omicidio riapre una ferita profonda in un quartiere che negli ultimi anni ha visto più volte giovani perdere la vita in episodi di violenza improvvisa, spesso scaturiti da contrasti banali, amplificati da dinamiche di gruppo e da un contesto sociale fragile.