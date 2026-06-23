Omicidio Miano, prende corpo movente lite per futili motivi

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Potrebbe essere nata da una banale lite durante una partita di calcetto la scintilla che ha portato all’omicidio di Lorenzo Spasiano, il 21enne ucciso con un colpo di pistola al torace nella notte tra domenica e lunedì in via Caprera, nel quartiere di Miano, alla periferia nord di Napoli. È una delle piste che i Carabinieri stanno valutando con maggiore attenzione mentre proseguono le indagini su un delitto che ha scosso profondamente la comunità.

Una discussione nata in campo e mai sopita

Secondo quanto emerso, lo scorso marzo Lorenzo sarebbe stato coinvolto in un acceso diverbio con un coetaneo della zona durante una partita su un campo di calcetto. Una discussione nata probabilmente per un fallo di gioco e che, secondo gli investigatori, potrebbe non essersi mai realmente chiusa.

Gli inquirenti stanno verificando se quel contrasto possa essersi trascinato nei mesi successivi, alimentato da ulteriori incontri e tensioni nel rione, fino a degenerare nell’agguato mortale avvenuto proprio davanti all’abitazione del giovane.

Un delitto senza logiche criminali

Lorenzo Spasiano è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco esploso da distanza ravvicinata. Era incensurato, appassionato di boxe, e per anni aveva lavorato in un panificio della zona prima di intraprendere una nuova esperienza lavorativa.

Anche il contesto familiare appare completamente estraneo alla criminalità: il padre è autista di ambulanze, la madre casalinga, i quattro fratelli tutti impegnati in attività lavorative, alcuni fuori regione.

Proprio l’assenza di collegamenti con ambienti malavitosi rende più complessa l’individuazione del movente. La pista della lite degenerata, tuttavia, resta al momento una delle più significative.

Indagini su video, testimonianze e rapporti personali

Sul caso lavorano i Carabinieri del Nucleo Operativo Stella e della stazione di Secondigliano, coordinati dalla Procura di Napoli. Le attività investigative si concentrano su: acquisizione delle immagini di videosorveglianza della zona, raccolta di testimonianze nel quartiere, ricostruzione dei rapporti personali del giovane, verifica di eventuali precedenti contrasti con coetanei

L’obiettivo è individuare chi possa aver deciso di armarsi e fare fuoco contro un ragazzo descritto da tutti come un lavoratore, un giovane senza ombre.

Un quartiere scosso

La vicenda continua a scuotere Miano, dove cresce l’attesa per conoscere la verità su un omicidio che, allo stato attuale, appare lontano dalle logiche della criminalità organizzata e più vicino a una escalation di violenza giovanile nata da un episodio banale.

Nappi (Lega): delitto che colpisce l’intera comunità

“Se venisse confermata la pista della vendetta per una banale lite avvenuta su un campo di calcetto, ci troveremmo davanti a un’azione non solo barbara e criminale, ma di una violenza inaudita. Confidiamo nel prezioso lavoro delle forze dell’ordine, con la speranza che l’autore del delitto venga al più presto individuato ed assicurato alla giustizia. Si agisca nei suo confronti con il massimo rigore e la massima severità. Alla famiglia di Lorenzo Spasiano, colpita da questa immane tragedia, rivolgo il mio cordoglio e la mia vicinanza”.

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.