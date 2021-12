Omicidio stradale a Capodimonte, si costituisce il pirata della strada.

Ha un nome il pirata della strada di Capodimonte. Si è presentato spontaneamente negli Uffici del Reparto di Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli l’uomo che ha investito e ucciso Adrien Olmo, il 27enne che lo scorso 29 novembre stava attraversando le strisce pedonali su via Miano, nella periferia settentrionale del capoluogo partenopeo. L’uomo, un 31enne del posto, è arrivato negli uffici di via Vincenzo De Giaxa questa mattina attorno alle 11.30, presentandosi come l’autore dell’investimento.

Assieme a lui c’erano anche i due avvocati: è stato denunciato sul posto e la vettura con la quale è giunto negli uffici della Polizia Locale messa sotto sequestro cautelativo, per effettuare i rilievi necessari. Si tratta di una vettura di grossa cilindrata, sulla quale a prima vista sarebbero già visibili segni dovuti al probabile impatto avvenuto lo scorso 29 novembre. Rischia ora l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso per non essersi fermato dopo l’impatto mortale per il 27enne di Miano.