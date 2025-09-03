Omicidio via Andrea d’Isernia, Carabinieri arrestano moldavo

I carabinieri di Napoli Centro hanno eseguito lunedì 1 settembre un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino moldavo 36enne, gravemente indiziato dell’omicidio di un uomo di origini nordafricane, ancora non identificato, e di tentata distruzione di cadavere.

L’omicidio si è verificato tra il 24 e il 25 agosto sotto il ponte di via A. d’Isernia – Quartiere Chiaia.

Il delitto, la cui dinamica è ancora oggetto di approfondimenti, sarebbe avvenuto al culmine di una lite per futili motivi

