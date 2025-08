Operai morti, tubo spezzato in corrispondenza di saldatura

- pubblicità -

Emergono dettagli importanti dagli accertamenti irripetibili disposti dalla Procura della Repubblica di Napoli dopo il tragico incidente dello scorso 25 luglio chè è costato la vita a 3 operai (Vincenzo Del Grosso, Ciro Pierro e Giuseppe Romano) a bordo di un montacarichi in un cantiere in via San Giacomo dei Capri.

Il tubo spezzato al centro dell’indagine si è rotto proprio in corrispondenza di una saldatura, suggerendo una possibile debolezza strutturale.

Alcuni perni di ancoraggio inoltre risultavano talmente allentati da poter essere svitati a mano, senza l’uso di attrezzi.

L’ancoraggio del traliccio sembrava corretto fino alla sommità dell’edificio, ma inadeguato o assente nella parte che superava il tetto.

Si ipotizza che il cestello sia stato sollevato troppo in alto, oltre i punti di ancoraggio, contribuendo al cedimento.

L’inchiesta della Procura di Napoli, condotta dalla pm Stella Castaldo e dal procuratore aggiunto Antonio Ricci, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di sue imprenditori, l’amministratore del condominio, e il responsabile della sicurezza del cantiere-

Il consulente tecnico nominato dalla Procura ha 90 giorni per consegnare le sue conclusioni.

La documentazione dell’impianto è stata acquisita dalla Polizia Scientifica e dall’Ispettorato del Lavoro.

In aggiunta a ciò nessuno dei tre operai indossava l’imbracatura, due di loro lavoravano in nero, senza contratto regolare, e non è chiaro se il montacarichi fosse idoneo al trasporto di persone, oltre che di materiali.