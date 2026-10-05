Operaio di 61 anni, morto dopo una caduta in cantiere a Caivano

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È stato trovato agonizzante in una strada isolata alla periferia di Caivano, con ferite compatibili con una caduta dall’alto. Soccorso venerdì pomeriggio, Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, è morto il giorno successivo all’ospedale del Mare di Napoli.

La sua vicenda, sin dalle prime ore, ha assunto i contorni dell’ennesimo incidente sul lavoro, aggravato dal sospetto che qualcuno abbia tentato di allontanare il ferito dal cantiere per evitare responsabilità.

La dinamica: il ferito abbandonato in strada

Intorno alle 15 di venerdì un anonimo ha chiamato il 118 segnalando un uomo gravemente ferito in via Fossa del Lupo, zona periferica di Caivano. I sanitari hanno trovato Calignano con politraumi da impatto, e l’operaio – prima di perdere conoscenza – ha riferito di essere caduto da una scala mentre lavorava.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo era impegnato nella posa di una guaina isolante sul tetto di un capannone industriale. La moglie, Carmela, racconta che verso le 13 il marito l’aveva chiamata dicendo di trovarsi proprio su quel tetto. Due ore dopo, invece, è stato rinvenuto in strada, lontano dal luogo di lavoro.

“Voglio giustizia per mio marito, non meritava di essere trattato così”, dice la donna, sconvolta.

L’assunzione il giorno prima: un nodo da chiarire

Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, hanno portato a individuare un’azienda di Caivano che avrebbe assunto Calignano il primo ottobre, appena un giorno prima dell’incidente. Un dettaglio che la famiglia non conosceva e che alimenta dubbi.

L’avvocato Francesco Petruzzi, che rappresenta i familiari, sottolinea:

“La circostanza dell’assunzione immediatamente precedente al tragico evento ci appare quantomeno anomala. Attendiamo gli accertamenti dei carabinieri, ma nutriamo seri dubbi sulla regolarità di questa assunzione”.

La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Caserta per l’autopsia.

Le reazioni: Cgil Campania pronta a costituirsi parte civile

La Cgil Campania ha annunciato l’intenzione di costituirsi parte civile nell’eventuale processo. Il sindacato parla di una vicenda “gravissima”, che ripropone il tema della sicurezza nei cantieri e della tutela dei lavoratori.

Il capogruppo Pd in commissione Lavoro, Arturo Scotto, denuncia:

“Calignano sarebbe stato abbandonato come un cane in fin di vita in una strada secondaria. Non è la prima volta che accade. Non è un paese civile quello dove le vite di chi lavora non contano nulla”.

Un’altra morte sul lavoro in Campania

Calignano, residente a Orta di Atella, lascia la moglie e due figlie. A settembre aveva percepito l’indennità di disoccupazione e il primo ottobre aveva ripreso a lavorare. La sua morte si aggiunge a una lunga serie di incidenti nel territorio campano, dove il tema della sicurezza continua a essere al centro delle denunce sindacali.