Operaio morto a Caivano, ci sono 3 indagati

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La Procura di Napoli Nord ha iscritto tre persone nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Salvatore Calignano, l’operaio edile di 61 anni deceduto in ospedale il 3 ottobre scorso dopo essere stato abbandonato in strada.

L’ipotesi di reato contestata è quella di omicidio colposo in cooperazione. Tra gli indagati figurano il datore di lavoro della vittima e i due titolari di un capannone situato a Caivano.

L’iscrizione nel registro degli indagati rappresenta un atto dovuto in vista dell’esame autoptico disposto dalla magistratura. Il conferimento dell’incarico ai consulenti è stato fissato per il 7 ottobre e consentirà alle persone coinvolte nell’inchiesta di nominare propri consulenti tecnici di parte, che potranno assistere alle operazioni peritali.

Gli accertamenti della Procura, coordinati dal sostituto procuratore Sabrina Navarro, sono finalizzati a chiarire le circostanze che hanno portato al decesso del sessantunenne e ad accertare eventuali responsabilità nella vicenda.