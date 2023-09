Operazione alto impatto a Castel Volturno e sul Litorale Domizio

Proseguono le operazioni di Alto impatto, servizio straordinario di controllo predisposto dal comando dei carabinieri di Caserta e indirizzato alla tutela contro il crimine diffuso a Castel Volturno, e sul litorale Domizio.

L’operazione, conclusa poche ore fa, ha coinvolto oltre 70 unità operative tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale di Castel Volturno e A.S.L., portando al controllo di 1142 persone e all’arresto di 7 individui, ritenuti responsabili di rapina, traffico di sostanze stupefacenti ed evasione. Inoltre, 14 stranieri irregolari sono stati espulsi. L’azione, coordinata dal Questore insieme ai Comandanti dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, è un seguito a un intervento simile condotto nella stessa zona il 23 e 24 agosto scorsi.

Sono state effettuate anche 14 perquisizioni, durante le quali sono stati sequestrati circa 150 grammi di cocaina e 120 grammi di hashish. In totale, 10 persone sono state denunciate per vari reati, tra cui evasione e ricettazione. Altre attività hanno riguardato controlli di polizia amministrativa che hanno portato alla chiusura di un esercizio di ristorazione per mancanza di agibilità e alla sanzione di 2 attività commerciali operate senza licenza.

Nel contesto delle verifiche di competenza, la Guardia di Finanza ha contestato a datori di lavoro l’impiego di 6 lavoratori “in nero” e segnalato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un individuo per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Parallelamente all’operazione, il Questore di Caserta ha emesso 8 misure di prevenzione, tra cui 3 fogli di via obbligatori e 5 avvisi orali, e proposto l’applicazione di una sorveglianza speciale. Nel contesto delle attività preventive e repressive delle Forze di Polizia, la Polizia di Stato di Caserta ha arrestato 6 cittadini, di cui 3 stranieri, per spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando oltre 10 kg di stupefacenti, presumibilmente destinati alle piazze di spaccio di Castel Volturno.

“L’operazione ‘Alto Impatto’ è una dimostrazione del nostro impegno al governo per liberare le periferie e le aree più degradate da Nord a Sud. Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi lo aveva annunciato: passiamo così in tempo record dalle parole ai fatti. Il nostro grazie al Ministro, al Capo della Polizia Vittorio Pisani, al Prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo, al questore di Caserta Andrea Grassi e a tutte le Forze dell’Ordine coinvolte nell’operazione per l’ottimo lavoro svolto. Saremo sempre in difesa della legalità per liberare i nostri territori dalla criminalità organizzata”.

Così il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi, componente della commissione Antimafia.