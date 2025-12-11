Operazione anti caporalato dei Carabinieri, 2 arresti

- pubblicità -

I Carabinieri del Reparto Operativo per la Tutela del Lavoro, insieme al Gruppo di Aversa, hanno scoperto una rete di sfruttamento dei lavoratori nell’agro aversano.

Decine di braccianti, molti dei quali irregolari, venivano trasportati in nero all’interno di furgoni, ammassati senza alcuna misura di sicurezza, e costretti a lavorare in condizioni estenuanti, con paghe irrisorie e senza tutele.

L’operazione ha portato all’arresto dell’imprenditore agricolo responsabile e della moglie, al sequestro dei furgoni utilizzati e di oltre 540.000 euro ritenuti profitto del reato.

Il blitz rientra in un più ampio impegno contro il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori migranti.