Operazione Polizia Municipale ai Quartieri Spaagnoli, rimossi paletti abusivi e carcasse di veicoli.

Significativa operazione della Polizia locale nei Quartieri Spagnoli finalizzata alla rimozione di paletti abusivi e carcasse di auto e moto. Questa mattina gli Agenti delle Unità operative Avvocata e motociclisti con il supporto di Napoli Servizi hanno rimosso 102 paletti abusivi ed una grande pedana in ferro.

Dai vicoli dei Quartieri sono state rimosse anche 13 fioriere e prelevati con i carri gru 19 veicoli, tra auto e moto, da tempo abbandonati. 9 invece le auto portate in deposito perché in divieto di sosta che rendevano difficoltoso il passaggio anche pedonale.

L’intervento di oggi segue quello effettuato il 23 ottobre sempre ai Quartieri quando con la Napoli servizi furono rimossi 39 paletti abusivi e 5 fioriere. “Abbiamo un servizio che ci consente oggi – ha dichiarato l’Assessore alla Legalità, Antonio De Iesu – di procedere a questa attività di rimozione. È un piccolo ma allo stesso tempo grande esempio dell’attività della Polizia Municipale che è sempre molto impegnata in una città difficile e complicata come la nostra. Sicuramente proseguiremo in questa attività di piccole e grandi operazioni di servizio anche su altre aree della città particolarmente degradate e sulle aree della Movida che sappiamo essere un tema sempre molto sentito dai cittadini. Io ringrazio la Polizia Municipale per il lavoro che sarà portato avanti anche in piena sintonia con tutte le altre forze di Polizia”.