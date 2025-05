Ormeggi Mergellina, il punto

- pubblicità -

In commissione Urbanistica, presieduta da Massimo Pepe, il punto sui campi boa nell’area adiacente al lungomare di Mergellina.

Un tema molto caro alla Commissione – ha precisato Pepe – che è stato già al centro di due riunioni in Prefettura nelle quali è stata affrontata, con la partecipazione dei tecnici comunali, l’annoso tema dei posti barca in città, nella consapevolezza che la competenza in materia spetta all’Autorità Portuale e che il Comune ha solo una competenza residuale per quel che attiene l’approvazione del Piano Urbanistico Attuativo per la Linea di costa. La carenza di ormeggi rappresenta anche un problema di ordine pubblico, hanno precisato i tecnici comunali intervenuti, che genera fenomeni di abusivismo e rende impossibile l’intervento della Capitaneria in mancanza di un disciplinare chiaro.

E’ per affrontare nel breve periodo queste criticità che l’Amministrazione comunale, in base allo strumento urbanistico vigente e nelle more dell’approvazione del PUA Linea di costa, si è pronunciata in favore della realizzazione di una serie di ormeggi in continuità con quanto previsto dal Piano del 2006, che individua 3 campi di boa – uno in corrispondenza di via Nazario Sauro, uno in corrispondenza del Consolato americano e uno in corrispondenza di Largo Sermoneta – ampi circa 27mila metri quadrati ciascuno. Solo per l’annualità 2025 – hanno chiarito i tecnici – gli ormeggi di due di questi campi boa, Nazario Sauro e Consolato americano, saranno messi a gara da parte dell’Autorità portuale, mentre per il campo boa di Largo Sermoneta si procederà in continuazione con una concessione già in essere. Necessario, per procedere in questa direzione, il parere favorevole della Soprintendenza, anch’essa coinvolta nel tavolo tecnico in Prefettura.

Nel dibattito il consigliere Rosario Andreozzi (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città) ha chiesto che il tavolo assuma un carattere permanente fino alla definizione della proposta complessiva del PUA, così da affrontare il più ampio tema dell’occupazione connessa sia a questo settore che a quello dei chioschi e dei Truck.

A margine della riunione è stato affrontato dal presidente Pepe anche il tema delle piattaforme ad uso pubblico da installare lungo la linea di costa, un progetto di mecenatismo presentato da un gruppo di imprenditori che, con la notizia dell’ America’s Cup, torna di grande attualità. I tecnici dell’Area Urbanistica hanno evidenziato che il 2027 sarà un’occasione da non perdere e perciò occorre uno strumento strategico che guardi alla linea di costa dalla Pietra di Bagnoli a Pietrarsa. Su quest’ultimo aspetto è stato ribadito che l’Amministrazione sta lavorando a un Piano per la realizzazione di infrastrutture multifunzionali che garantiscano finalmente ai cittadini l’accesso al mare e che sul progetto unitario sarà sempre fondamentale il confronto preventivo con la Soprintendenza.