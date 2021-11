Ospedale del Mare, il pronto soccorso è un caos, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia.

Nel servizio andato in onda martedì sera a Striscia la Notizia, Luca Abete si è recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare di Napoli, dove ha potuto constatare che chiunque entra ed esce senza esibire il Green Pass o l’esito di un tampone e dove ai pazienti in arrivo per

l’emergenza si sommano quelli ricoverati da tempo, in una situazione davvero al limite!

Qui il servizio

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/ospedale-del-mare-al-pronto-soccorso-regna-il-caos_75437.shtml