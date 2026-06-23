Ospedale del Mare, incendio causato da pedane in legno e sterpaglie

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Si orientano verso l’ipotesi di incendio colposo le indagini sul rogo che ieri pomeriggio ha interessato la facciata di una palazzina di sei piani dell’Ospedale del Mare, nel quartiere Ponticelli di Napoli.

Il fascicolo, al momento contro ignoti, è stato affidato ai magistrati della sezione lavoro e colpe professionali, coordinata dal procuratore aggiunto Antonio Ricci.

Le cause: sterpaglie e pedane alla base dell’edificio

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe di natura verosimilmente accidentale. Le fiamme sarebbero partite da sterpaglie e da alcune pedane in legno accumulate ai piedi della palazzina, propagandosi rapidamente verso l’alto.

Gli inquirenti stanno ora verificando tutti gli elementi che possono aver favorito la combustione, inclusi i materiali utilizzati per la coibentazione esterna dell’edificio. In particolare, sono sotto esame i pannelli in poliuretano, per accertare se fossero a norma e se abbiano contribuito alla velocità di propagazione del fuoco.

Le verifiche della Procura

L’indagine punta a chiarire: l’innesco effettivo del rogo, l’eventuale presenza di negligenze nella gestione delle aree esterne, la conformità dei materiali isolanti, eventuali responsabilità legate alla manutenzione e alla sicurezza antincendio

Al momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati.