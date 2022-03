Ospedale di Aversa, non possono entrare i familiari dei pazienti non autosufficienti ma entrano oss abusivi, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia.

Luca Abete si trova ad Aversa (Caserta) perché ha scoperto che in alcuni reparti del P.O. Giuseppe Moscati è fatto assoluto divieto ai parenti di accedere per assistere i pazienti non autosufficienti, quando invece l’accesso viene consentito a operatori socio sanitari privati abusivi, ovviamente dietro pagamento in nero.

Il nostro inviato ha chiesto spiegazioni alla direttrice sanitaria Stefania Fornasie.

Qui il servizio

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/aversa-nessun-parente-in-ospedale-accedono-solo-gli-oss-abusivi_76971.shtml