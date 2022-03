Pace, il flash mob dei giovani in Piazza Mercato con Don Mimmo Battaglia.

Centinaia di giovani hanno partecipato questa sera a Napoli, in piazza Mercato, a un incontro di preghiera per la pace in Ucraina con l’arcivescovo del capoluogo campano, don Mimmo Battaglia.

Una grande bandiera arcobaleno è stata spiegata al centro della piazza, mentre i partecipanti accendevano ceri “per illuminare la speranza”.

Molti i cartelli inneggianti alla pace e le bandiere ucraine in piazza. Concludendo la preghiera, monsignor Battaglia ha rinnovato il suo appello alla solidarietà verso il popolo ucraino e l’invito ai parroci a far suonare a festa le campane delle chiese, pur se in periodo di Quaresima, appena dovesse giungere la notizia di un cessate il fuoco. (ANSA).