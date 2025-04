Papa, in più di 120.000 fedeli a San Pietro

- pubblicità -

Anche nella notte in migliaia si sono messi in coda per un ultimo omaggio a Papa Francesco nella Basilica di San Pietro riaperta in anticipo. Oggi, venerdì 25 aprile, sarà possibile rendere omaggio al feretro fino alle 19. Alle 20 la bara verrà chiusa. E domani sabato 26 si svolgeranno i funerali a San Pietro.

“La Basilica di San Pietro è rimasta aperta fino alle 2:30 di notte e ha riaperto questa mattina alle 5:40. Dalla mattina di mercoledì 23 aprile alle 11:00 fino alle 8:00 di questa mattina si sono recate nella Basilica di San Pietro per rendere un saluto a Papa Francesco oltre 128.000 persone”, ha comunicato la Sala stampa del Vaticano.

Intanto Roma si prepara ai funerali di Papa Francesco con un piano che prevede misure straordinarie di sicurezza. Alla cerimonia, in programma, parteciperanno almeno 182 delegazioni, con leader da tutto il mondo: sono attesi, tra gli altri, 50 Capi di Stato e 10 Sovrani regnanti.

L’arrivo del presidente Usa Donald Trump è previsto già nella tarda serata di oggi: il tycoon dovrebbe trascorrere la notte a Villa Taverna, residenza dell’Ambasciatore Usa. Misure verranno adottate in una serie di strade: Viale delle Belle Arti, Viale Bruno Buozzi, Piazza Pitagora, Via Stoppani, Piazza Ungheria, Viale Liegi, Via Salaria, Via Giovanni Pacini, Via Ruggiero Giovannelli, Via Saverio Mercadante, Via Ulisse Aldrovandi, Viale delle Belle Arti.

A quanto si legge nell’ordinanza, le misure prescrittive sono il divieto di manifestazioni pubbliche di piazza in tutto il territorio della ‘Green Zone’ già dalle 00.01 del 25 aprile e sino alle ore 23.59 del 26 aprile, fatta eccezione per le consuete iniziative religiose già programmate anche nella cornice dell’anno giubilare, nonché per le ulteriori che dovessero avere luogo, significando che per queste ultime eventuali criticità legate alla visita in programma saranno valutate d’intesa con la Questura; divieto al trasporto di merci classificate pericolose (armi, esplosivi, combustibili, etc.) in tutto il territorio della ‘Green Zone’ dalle ore 00.01 del 25 aprile sino alle ore 23.59 del 26 aprile.

Verrà creato anche un ‘cono di sicurezza’ con un raggio ampio sulle zone interessate dalla traslazione della salma.