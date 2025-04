Papa, nel weekend i funerali

- pubblicità -

La Congregazione dei cardinali si incontra oggi, martedì 22 aprile, per decidere la data dei funerali di Papa Francesco, morto ieri all’età di 88 anni, dando inizio a un processo che culminerà nell’elezione di un nuovo Pontefice.

Secondo la Costituzione Apostolica, le esequie dovrebbero tenersi tra il quarto e il sesto giorno dopo la morte, quindi tra venerdì e domenica di questa settimana. Ma i dettagli saranno decisi dai cardinali, convocati per la prima di una serie di “congregazioni generali” a partire dalle 9:00 nell’Aula del Sinodo. I cardinali stabiliranno anche l’esposizione della salma di Francesco che da domani dovrebbe essere traslata a San Pietro per poi essere esposta, fino a venerdì sera, alla devozione della folla di fedeli. Il Papa ha chiesto di essere sepolto nella Basilica di S. Maria Maggiore.

Bergoglio è morto ieri, lunedì 21 aprile, nel suo appartamento di Santa Marta, dopo essere stato colpito da un ictus e un collasso cardiocircolatorio. Si stava riprendendo da una polmonite bilaterale che lo aveva costretto a un ricovero di cinque settimane.

l rito di constatazione della morte del Papa con la deposizione nella bara è durato un’ora, ha spiegato il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni. Poi sono stati apposti i sigilli nell’appartamento del Papa a S. Marta e al terzo piano del Palazzo Apostolico vaticano che il Papa utilizzava sostanzialmente per l’Angelus.

La causa del decesso è stata certificata in serata dal Direttore della Direzione di Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano, Andrea Arcangeli: “Certifico che Sua Santità Francesco (Jorge Mario Bergoglio) nato a Buenos Aires (Argentina) il 17 dicembre 1936, Residente nella Città del Vaticano, Cittadino Vaticano, è deceduto alle ore 7.35 del giorno 21/04/2025 nel suo appartamento presso la Domus Santa Marta (Città del Vaticano) per: ictus cerebri; coma; collasso cardiocircolatorio irreversibile in soggetto affetto da Pregresso episodio di insufficienza respiratoria acuta in polmonite bilaterale multimicrobica multiple; Ipertensione arteriosa Diabete tipo II. L’accertamento della morte è stato effettuato attraverso registrazione elettrocardiotanatografica. Dichiaro che le cause della morte secondo la mia scienza e coscienza, sono quelle su indicate”.

Da tutto il mondo sono giunti omaggi a Bergoglio salito al soglio pontificio dopo le dimissioni del teologo tedesco Benedetto XVI nel 2013. Si prevede che capi di Stato e reali parteciperanno ai funerali di Francesco, che si terranno nella Basilica di San Pietro. Donald Trump è stato il primo ad annunciare la sua presenza.

Nel testamento redatto il 29 giugno 2022 (qui il testo integrale), Bergoglio ha chiesto di essere sepolto nella Basilica di S. Maria Maggiore e ha dato disposizioni precise: “Chiedo che la mia tomba sia preparata nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza della suddetta Basilica Papale. Il sepolcro deve essere nella terra; semplice, senza particolare decoro e con l’unica iscrizione: Franciscus”.

Il Conclave secondo il testo liturgico, si svolgerà tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dalla morte del Papa, quindi tra il 5 e il 10 maggio, per chiudersi solo con l’auspicata fumata bianca. La procedura prevede che i cardinali con meno di 80 anni si ritirino nella Cappella Sistina, che viene sigillata per garantire la segretezza del voto. Non possono avere contatti con l’esterno mentre si dedicano alle votazioni che seguono un rituale preciso.

Chi sono i papabili? Sulla carta, sono 15 i nomi più gettonati. La lista può non essere esaustiva, e tra questi ci sono nomi più caldi di altri, su tutti gli italiani Parolin, Zuppi e Pizzaballa, il filippino Tagle e il congolese Ambongo Besungu, ma da questi nomi si parte in vista del Conclave.

Oggi, intanto, si riunisce il Consiglio dei ministri che, a quanto si apprende, proclamerà il lutto nazionale. E con ogni probabilità saranno tre i giorno di lutto come già avvenuto per la scomparsa dell’ex premier Silvio Berlusconi dal 12 al 14 giugno del 2023. Il Cdm affiderà al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il coordinamento delle attività e di tutte le strutture impegnate, così come avvenne nel 2005 in occasione dei funerali di Papa Giovanni Paolo II.