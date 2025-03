Papa, notte tranquilla ma ieri nuova crisi respiratoria

- pubblicità -

“La notte è trascorsa tranquilla, il Papa sta riposando”. E’ l’aggiornamento mattutino del Vaticano sul Papa al Gemelli dove e’ ricoverato dallo scorso 14 febbraio.

La giornata di ieri è stata più complessa per il Pontefice come ricordava il bollettino medico diramato in serata.