Papa, un mese al Gemelli

Papa Francesco “ha trascorso una notte tranquilla”. Lo fa sapere il Vaticano nell’aggiornamento del mattino sul Pontefice, ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio scorso per una polmonite bilaterale.

Stasera tornerà intanto il nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute del Santo Padre, ricoverato ormai da un mese. Ieri sera è stata la Sala stampa vaticana ad aggiornare sulle condizioni del Papa ricordando che la situazione resta “stazionaria in un quadro complesso”. Anche se i medici hanno sciolto la prognosi, resta la grande prudenza davanti a un uomo di 88 anni con tutte le sue fragilità.

La situazione di Bergoglio è quindi “stazionaria”, in un quadro che resta “complesso: serve tempo anche per il recupero delle energie e delle forze”, registrava ieri la Sala stampa vaticana.

I medici restavano perciò “prudenti” e, pur non escludendo un nuovo punto stampa, non lo ritenevano nemmeno imminente in quanto non ci troviamo ancora “in una nuova fase”, spiegava il Vaticano sottolineando che ci sono “parametri sui quali i medici devono ancora registrare miglioramenti per dire che siamo in una fase diversa”.

Il Papa ieri nel giorno del dodicesimo anniversario di pontificato è stato intanto festeggiato nella stanza al decimo piano del Gemelli dal personale sanitario con una torta con le candeline, ha fatto sapere la Sala stampa del Vaticano che parlava di uno scenario di festa.