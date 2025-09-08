Parcheggiatore abusivo aggredisce Carabinieri, arrestato

- pubblicità -

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per resistenza, minaccia, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento un 59 napoletano e già noto alle forze dell’ordine: l’uomo, già sottoposto al Daspo urbano, è stato sorpreso mentre faceva il parcheggiatore abusivo.

Durante il controllo il 59enne ha inveito contro i militari e successivamente li ha aggrediti: per questo, i carabinieri lo hanno portato in caserma, dove ha continuato con i suoi atteggiamenti violenti, danneggiando alcuni arredi.

Dopo l’arresto, sono 2 i militari dell’Arma che sono dovuti ricorrere alle cure mediche per le lesioni subite.