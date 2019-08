Parcheggiatore abusivo aggredisce poliziotto, arrestato.

Un poliziotto fuori servizio è stato aggredito nel pomeriggio di ieri in via dell’ Incoronata, a Napoli, da un parcheggiatore abusiva, che pretendeva da lui denaro per consentirgli di parcheggiare il motorino.

L’ agente si è qualificato ed ha rifiutato il pagamento. Ma l’ abusivo, un giovane di 23 anni, Renato Sciarra, lo ha aggredito.

Ne è nata una colluttazione nel corso della quale il poliziotto ha riportato la frattura di un dito ed alcune contusioni.

Il parcheggiatore abusivo è stato alla fine bloccato ed arrestato con l’ accusa di tentativo di estorsione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Stamattina l’arresto è stato convalidato dal magistrato. Nei suoi confronti il Questore ha emesso un avviso orale.(ANSA)