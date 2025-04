Pasqua, due appuntamenti al Municipio 1

- pubblicità -

La Prima Municipalità del Comune di Napoli è lieta di annunciare due eventi imperdibili che si svolgeranno nella nostra amata città, organizzati dalla X Eventi & Communication che andranno ad arricchire ulteriormente la già ricca proposta culturale del Comune di Napoli.

Concerto musicale degli Allievi dell’Indirizzo Musicale della Scuola Media Statale Tito Livio.

Il primo evento in programma è l’esibizione di un concerto degli allievi dell’indirizzo musicale della Scuola Media Statale Tito Livio, che si terrà il giorno 9 aprile alle ore 18:00 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, una location che racconta una storia e incanta con la sua bellezza. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Il Presidente della Prima Municipalità, Giovanna Mazzone, ha dichiarato: ““Abbiamo voluto organizzare questi eventi per valorizzare bambini e famiglie, rendendoli protagonisti della nostra offerta culturale e sociale. Grazie al contributo dell’Assessorato al Turismo guidato da Teresa Armato, abbiamo pensato a iniziative che unissero cittadini e turisti durante le festività pasquali.

Il concerto degli allievi dell’ICS Tito Livio Fiorelli nella splendida Basilica di Santa Maria degli Angeli sarà un momento solenne e suggestivo, mentre il laboratorio di pastiera offrirà ai più piccoli un’esperienza ludica legata alla nostra tradizione. Un modo per rafforzare il legame tra cultura, turismo e territorio, rendendo Napoli ancora più accogliente.”

Laboratorio di Pastiera per Bambini

Il secondo evento è un laboratorio di pastiera dedicato ai bambini, che si terrà il 17 aprile dalle ore 11:00 alle ore 13:30 presso la sede di In Arte Vesuvio, in via Nazario Sauro, 23. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione. Durante questo laboratorio i piccoli partecipanti avranno l’opportunità di scoprire i segreti della preparazione di uno dei dolci tradizionali napoletani, vivendo un’esperienza divertente e creativa.

Gli organizzatori hanno affermato: “Siamo entusiasti di offrire ai bambini un momento di convivialità e apprendimento. La pastiera è parte della nostra cultura e vogliamo trasmettere questa tradizione alle nuove generazioni.”

Le iscrizioni al laboratorio sono aperte fino ad esaurimento posti. Per prenotare, saranno disponibili tre modalità di contatto: messaggistica tramite numero di telefono dedicato, contact center telefonico e posta elettronica.

Invitiamo tutti a partecipare e a sostenere i talenti locali, vivendo insieme la bellezza della musica e della tradizione culinaria napoletana.

INFO E PRENOTAZIONI: (WhatApp/Contact Center) 3343013800 – email: natalemunicipalita1@gmail.com.