Pasqua e Pasquetta, rimodulazione servizio Anm, variazioni per Bus e Funicolari. Metro Linea 1 chiusa.

A Pasqua, domenica 12 Aprile, le linee Bus e le Funicolari Centrale e Montesanto saranno in funzione fino alle ore 13.00. Restano aperti fino alle 13.30 anche gli ANMPoint delle stazioni Fuga e Augusteo della Funicolare Centrale e al capolinea bus di P.za Garibaldi.



Linea 1 metropolitana e Funicolare di Chiaia restano invece chiuse per l’intera giornata.

Lunedì in Albis 13 Aprile, i bus e le Funicolari Centrale e Montesanto saranno attive per l’intera giornata con orario festivo, mentre la Linea 1 metropolitana e la Funicolare di Chiaia restano chiuse. Aperti gli ANMPoint nelle stazioni Fuga e Augusteo della Funicolare Centrale, al capolinea bus di P.za Garibaldi e del Parcheggio Brin.

A Pasqua e Pasquetta restano chiusi tutti i parcheggi di interscambio con Linea 1 metropolitana e i parcheggi in struttura, con la sola eccezione per i possessori di abbonamento.

La rimodulazione del servizio di Pasqua nel periodo di emergenza Covid19, è stata decisa da Anm in condivisione con il Comune di Napoli per contribuire al necessario stop agli spostamenti, in osservanza del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Ordinanze della Regione Campania per limitare al massimo i contagi.

La mobilità di alcune linee viene tuttavia assicurata per favorire gli spostamenti necessari di chi è chiamato a svolgere attività indispensabili per la salute della comunità.

