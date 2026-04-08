Pasqua, Linea 1 sospesa nell’ora di punta

- pubblicità -

In occasione delle festività pasquali, il Sindaco di Napoli ha opportunamente disposto un potenziamento dei servizi cittadini, tenendo conto dell’elevatissimo numero di turisti attesi in città. Napoli, anche quest’anno, ha registrato un’affluenza straordinaria di visitatori, confermandosi una delle principali mete turistiche italiane.

Proprio per questo appare ancora più grave e incomprensibile quanto accaduto sul fronte del trasporto pubblico. A.N.M., che aveva programmato e organizzato il servizio di trasporto pubblico per le festività di Pasqua e Pasquetta, ha disposto in maniera del tutto inappropriata la sospensione della Linea 1 della metropolitana dalle ore 13.30 alle ore 16.48, ovvero in una fascia oraria cruciale.

Una decisione che ha prodotto fortissimi disagi ai cittadini napoletani e, in particolare, ai turisti, rimasti senza un collegamento essenziale per spostarsi tra le principali aree della città: centro storico, zone museali, aree commerciali e luoghi di interesse religioso.

È del tutto inaccettabile che, a fronte di una programmazione annunciata e di una città piena di visitatori, venga improvvisamente sospeso uno dei servizi di trasporto pubblico più strategici.

Alla luce di quanto accaduto, si chiede che vengano adottati i dovuti provvedimenti nei confronti di chi ha disposto la sospensione del servizio, una decisione che ha creato disagi evidenti, danneggiando cittadini, turisti e l’immagine stessa della città di Napoli.

Episodi di questo tipo non possono e non devono ripetersi. Napoli ha il diritto di offrire servizi all’altezza del ruolo che sta conquistando nel panorama turistico nazionale e internazionale; per farlo è necessario che le responsabilità vengano individuate e che la gestione del trasporto pubblico sia improntata a serietà, programmazione e rispetto dell’utenza.

I Consiglieri Comunali di Forza Italia – Napoli

Iris Savastano – Salvatore Guangi – Gennaro Demetrio Paipais