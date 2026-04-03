Pasqua sicura, vertice in Prefettura

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Con l’avvicinarsi delle festività pasquali, la Prefettura di Napoli ha varato un piano straordinario di controlli per garantire sicurezza, ordine pubblico e regolare fruizione dei servizi in un periodo caratterizzato da un forte incremento di presenze e spostamenti. Le misure sono state definite nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Michele di Bari.

Il dispositivo prevede una presenza rafforzata delle forze dell’ordine e delle polizie locali: sulle principali arterie stradali e autostradali, all’aeroporto di Capodichino, nelle stazioni ferroviarie, agli imbarchi per le isole del Golfo.

L’obiettivo è prevenire criticità legate all’aumento dei flussi turistici e garantire la massima vigilanza nei luoghi di maggiore richiamo, compresi quelli sede delle celebrazioni religiose.

Le misure straordinarie sono state adottate anche alla luce del delicato scenario internazionale, che richiede un innalzamento dei livelli di attenzione e un coordinamento più stretto tra le diverse forze impegnate sul territorio.

Alla riunione hanno partecipato l’assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità del Comune di Napoli, Antonio De Iesu, il questore Maurizio Agricola, il comandante provinciale dei Carabinieri, gen. Biagio Storniolo, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, gen. Carmine Virno, un rappresentante della Polizia metropolitana

Durante il confronto sono stati definiti i dispositivi di vigilanza e le modalità di coinvolgimento delle polizie locali, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, fenomeno che tende ad acuirsi nei periodi di maggiore affluenza.

Il Prefetto ha ribadito la necessità di un’azione sinergica tra tutte le componenti del sistema sicurezza, affinché cittadini e turisti possano vivere le festività pasquali in condizioni di piena tranquillità.