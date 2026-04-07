Pasquetta alla Mostra d’Oltremare: 12 mila presenze al parco

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“Pasquetta alla Mostra d’Oltremare,12mila presenze registrate al parco. In tanti hanno scelto la MdO per festeggiare, come da tradizione, Pasquetta all’area aperta, immersi nel verde. Complice il bel tempo, tantissime famiglie hanno scelto di trascorrere la giornata nel nostro parco, sui pratoni e nei viali”.

Così i vertici della MdO Remo Minopoli e Maria Caputo.

“Siamo contenti di questo risultato poiché indicativo di quanto la Mostra si confermi un luogo importante per la città e per i cittadini che manifestano sempre più frequentemente il desiderio di trascorrere le giornate di festa e il tempo libero circondati dal verde. È una fortuna per chi vive in una metropoli come Napoli, avere a disposizione spazi come questi dove dedicarsi sia al relax che allo svago con familiari e amici. Il parco della MdO – concludono – è una vera e propria oasi verde a disposizione di tutti e le 12 mila presenze ne attestano il valore”.