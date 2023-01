Passeggeri Circumvesuviana a piedi sui binari, video virale.

Le luci del giorno non sono ancora nitide e le persone ritratte in foto vagano sconsolate lungo i binari.

È l’immagine che in queste ore sta facendo il giro dei social e ritrae gli sfortunati passeggeri costretti ad abbandonare questa mattina un treno della Circumvesuviana in panne per un problema alla linea aerea, passeggeri intenti a raggiungere la stazione successiva a piedi.

A postarla è la pagina Facebook ”Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”, luogo social dove – spesso con tanta ironia – si raccontano le sorti dei pendolari che si servono delle linee vesuviane gestite dall’Ente Autonomo Volturno. ù

La foto mostra i viaggiatori scesi dal treno che da Sorrento era diretto a Napoli e fermatosi per un problema alla linea elettrica tra le stazioni di Moregine e Pompei Villa dei Misteri.

Il commento all’immagine è carico di sarcasmo: ”Quelli che vedete in foto – è scritto – sono i passeggeri del treno proveniente da Sorrento (andato in avaria all’altezza di Moregine, causando la sospensione della linea) che hanno deciso di raggiungere a piedi la stazione di Pompei, percorrendo i binari in un vero e proprio pellegrinaggio spirituale, utile a espiare tutte le colpe della propria esistenza: in primis quella di aver scelto la Vesuviana come mezzo di trasporto”.

Va ricordato che il problema alla linea aerea si è protratto per tutta la mattinata ed è stato risolto solo dopo le 13:00, causando non pochi disagi ai pendolari, in partiolare con la sospensione del servizio tra le fermate di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, tanto da costringere Eav ad istituire un servizio sostitutivo su gomma.

