La Federazione delle Associazione antiracket e antiusura italiane stamattina ha organizzato una passeggiata antiracket a Ponticelli; nell’occasione, sono state installate nove targhe in altrettanti esercizi commerciali.

Il progetto ‘Insieme contro racket e usura’, finanziato dalla Regione Campania, ha dato il via a una passeggiata antiracket lungo via Madonnelle nel quartiere di Ponticelli a Napoli. Durante l’evento, rappresentanti delle istituzioni, forze dell’ordine e cittadini hanno partecipato per mostrare il loro sostegno ai commercianti che hanno deciso di opporsi al pizzo.

Sono state scoperte nove targhe antiracket davanti agli esercizi commerciali, indicando che ‘qui non si paga il pizzo’. Il commissario straordinario di Governo per il contrasto al racket e all’usura, prefetto Mariagrazia Nicolò, ha spiegato l’importanza di queste targhe per informare i cittadini su dove acquistare in modo legale e sostenere i commercianti che combattono il racket.

I commercianti hanno ricevuto una lettera che li incoraggia a non piegarsi al ricatto estorsivo e a sapere che c’è un’organizzazione pronta a sostenerli. La passeggiata antiracket serve a far vedere al quartiere che non si rimane soli nella lotta contro il racket e l’usura, e che le istituzioni e le associazioni antiracket sono al loro fianco.

È un’iniziativa importante per sostenere i commercianti e promuovere la legalità nella comunità.