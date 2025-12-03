Pendolari Circumvesuviana protestano per treno strapieno, portati in caserma

- pubblicità -

riceviamo e pubblichiamo

I pendolari vesuviani manifestano la propria solidarietà ai viaggiatori denunciati per interruzione di pubblico servizio per quanto è accaduto stamattina alla stazione di Terzigno.

Assurda e incresciosa situazione verificatasi a Terzigno, il treno delle 7,31 da Poggiomarino per Napoli è arrivato a Terzigno con un solo elemento, già strapieno.

Davanti a questa situazione che si ripete da giorni c’è stata la manifestazione di dissenso da parte di alcuni viaggiatori che ha reso necessario l’arrivo dei Carabinieri.

Alla fine due pendolari, tranquilli impiegati della pubblica amministrazione, fautori della protesta, sono stati accompagnati in caserma dove gli è stato contestato il reato di interruzione di pubblico servizio.

Oggi (ieri, ndr) è andata in scena una farsa:

due onesti e normali cittadini denunciati perché hanno manifestato in difesa dei diritti.

Eav da anni sulle linee vesuviane non garantisce il servizio, non rispetta il contratto stipulato con gli abbonati, nega i diritti sanciti dalla costituzione.

Ciò che hanno messo in atto i viaggiatori è: LEGITTIMA DIFESA!

I pendolari vesuviani chiedono ai nuovi vertici regionali di mantenere le promesse elettorali: rimuovere l’attuale CDA di Eav e rinnovare il management.

L’attuale gestione ha raggiunto punti di criticità tanto elevati da costringere dei normali cittadini di accettare il rischio di una denuncia pur di difendere il diritto a non vaggiare in condizioni disumane.

I pendolari vesuviani oltre ad esprimere la propria solidarietà ai viaggiatori denunciati sono pronti ad offrire il sostegno legale.

Uniti vinceremo!

Enzo Ciniglio portavoce gruppo facebook NOALTAGLIODEITRENIDELLACIRCUMVESUVIANA

Salvatore Ferraro portavoce gruppo facebook CIRCUMVESUVIANA-EAV

Salvatore Alaia presidente comitato civico E(A)Vitiamolo Sperone

Marcello Fabbrocini presidente comitato civico Cifariello Ottaviano