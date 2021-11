Periodo di Natale, varato dispositivo di traffico, tra i provvedimenti pedonalizzazione San Gregorio Armeno e Ztl Chiaia.

E’ stato approvata oggi in Giunta la Delibera, a firma degli Assessori al Turismo Teresa Armato, alla Mobilità Edoardo Cosenza ed alla Polizia Municipale Antonio De Iesu sulle “Azioni a supporto della mobilità cittadina per il periodo Natalizio 2021-2022, dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022”.

Il periodo delle festività natalizie è caratterizzato da una significativa affluenza di cittadini e di

turisti nell’area centrale e in alcune aree commerciali e, pertanto, risulta necessario attuare dei dispositivi di traffico (controllo e limitazione dei cantieri stradali, protezione delle aree pedonali e commerciali, organizzazione del transito e della sosta dei Bus Turistici, incremento del TPL di linea e non di linea, attività di controllo dei dispositivi da parte della polizia municipale e degli ausiliari del traffico) finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• restituire qualità agli spazi urbani e ridurre le emissioni inquinanti;

• migliorare la sicurezza del traffico pedonale e la vivibilità delle aree maggiormente

frequentate;

• incentivare l’utilizzo Trasporto Pubblico Locale di linea e non di linea;

• fluidificare il traffico veicolare cittadino.

Il periodo interessato dai provvedimenti va dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.



I principali interventi che si propongono di adottare sono i seguenti:

 Limitazione dei nuovi cantieri in città;

 Interventi a protezione delle aree pedonali e delle aree commerciali;

 Riorganizzazione dei percorsi e della sosta dei Bus Turistici;

 Programmazione del TPL di linea;

 Azioni di controllo

1. LIMITAZIONE DEI NUOVI CANTIERI IN CITTÀ

Nel periodo dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, al fine di fluidificare il traffico veicolare

cittadino, si dovranno evitare nuovi cantieri, se non necessari, sulla viabilità cittadina e in particolar modo nell’Area Centrale cittadina. Questo per evitare fenomeni di congestione e per limitare l’impegno della Polizia Municipale fortemente impegnata nel predetto periodo.

Pertanto, nel corso delle riunioni della Commissione Permanente dei Servizi per “l’organizzazione dei piani di traffico, dei mezzi di trasporto pubblico, delle attività di supporto legate ad eventi di particolare rilevanza, all’attivazione di cantieri di lavoro, ovvero allo svolgersi di manifestazioni pubbliche e private sul territorio cittadino”, che si svolge ogni martedì per l’approvazione dei cantieri e delle manifestazione, nel periodo dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 non si dovranno autorizzare nuovi cantieri che prevedono la chiusura di strade o invasivi per la viabilità principale cittadina.

2. PEDONALIZZAZIONI NEL CENTRO ANTICO E ZTL AREA CHIAIA



2.1 Pedonalizzazione Centro Antico. Attivazione varco via Tribunali angolo via Nilo

A supporto del dispositivo di pedonalizzazione del Centro Antico, con delibera di Giunta Comunale n. 601 del 7 dicembre 2018 è stata definita l’Area Pedonale di via dei Tribunali.

Per il controllo dell’Area Pedonale è prevista l’installazione di una serie di varchi telematici di

controllo degli accessi.

Dal giorno 8 dicembre 2019 è stato attivato il varco più importante, in via dei Tribunali angolo via Nilo, per il controllo dell’accesso all’Area Pedonale di via dei Tribunali.

Pertanto, dal giorno 8 dicembre 2019 è attivo il varco telematico di via Tribunali angolo via Nilo e, quindi, per quest’accesso non c’è più bisogno del presidio fisso della Polizia Municipale e le sanzioni per i trasgressori sono elevate in automatico come avviene per gli altri varchi già attivi in città.

2.2 Pedonalizzazione Centro Antico. Istituzione di un senso unico pedonale in via San

Gregorio Armeno dal 04/12/2021 al 24/12/2021

Come di consueto, per il periodo natalizio, l’area di San Gregorio Armeno sarà interessata da un rilevante afflusso di turisti, attratti dall’esposizione dell’arte presepiale.

Risulta quindi necessaria, anche in considerazione delle esperienze pregresse verificatisi nei

Decumani, ed in costanza del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid–19, l’adozione di un’ Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente, ai sensi art. 54, comma 4, del D.lgs. 267/2000 TUEL, di istituzione di un senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno, con l’attuazione del dispositivo da parte della Polizia Municipale e della Protezione Civile.

2.3 Attivazione ZTL “Morelli, Filangieri, Mille”

Per garantire i necessari livelli di sicurezza e vivibilità nell’area di Chiaia, ogni anno dal giorno 8

dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, viene attivato il varco telematico a protezione della ZTL

“Morelli, Filangieri, Mille“

La ZTL sarà attiva tutti i sabato, domeniche, festivi e prefestivi dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.



Le strade interessate dalla ZTL “Morelli – Filangieri – Mille” sono le seguenti: Via Morelli; Vico

Santa Maria Cappella Vecchia; Piazza dei Martiri (nella carreggiata esterna alle fioriere, di

collegamento di via Morelli con via S. Caterina a Chiaia); Via Santa Caterina; Via Gaetano

Filangieri; Via dei Mille (tratto dall’intersezione di via Filangieri alla confluenza di via Nisco);

rampa Caprioli; rampe Brancaccio, piazzetta Mondragone