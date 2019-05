Permessi di soggiorno a pagamento, GdF arresta 7 persone tra cui un funzionario della Questura.

Sette persone, tra cui un poliziotto ancora in servizio nell’ufficio immigrazione della Questura di Napoli e un altro in pensione, sono state arrestate in una operazione coordinata dalla Procura di Napoli.

Sgominata un’associazione per delinquere finalizzata a favorire l’immigrazione clandestina. Ad alcuni indagati si contesta il reato di corruzione. Dell’organizzazione facevano parte quattro poliziotti.

L’indagine nasce da una segnalazione per finanziamento al terrorismo: i successivi controlli del Gico non hanno fatto emergere riscontri su questa pista, ma hanno permesso di sgominare la banda che, in cambio di denaro, aiutava extracomunitari anche privi dei requisiti di legge a ottenere il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno. (ANSA)