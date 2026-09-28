Pesta a sangue la moglie, intervengono i Carabinieri a Melito

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Una violenza brutale, consumata a mani nude e proseguita persino quando i carabinieri erano già dentro casa. È quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica a Melito, comune della città metropolitana di Napoli, dove un uomo di 63 anni è stato arrestato in flagranza per tentato femminicidio ai danni della moglie.

Le urla, la chiamata al 112 e l’intervento immediato

Sono circa le 22 quando un vicino sente le urla strazianti provenire dall’appartamento della coppia: una donna implora aiuto, il suono delle percosse è inequivocabile. L’uomo chiama i carabinieri, che arrivano in pochi minuti sotto la palazzina nel centro di Melito.

Anche i militari, dalla strada, sentono le grida disperate. Bussare è inutile: dall’interno continuano i rumori della violenza. La porta viene sfondata e i carabinieri irrompono nell’abitazione. Il 63enne sta ancora colpendo la moglie. Viene immediatamente bloccato e ammanettato, senza opporre resistenza.

La vittima in condizioni gravissime

La donna è a terra, insanguinata, incapace di parlare, piegata dal dolore. I militari la soccorrono e la affidano ai sanitari del 118. La corsa all’ospedale di Giugliano è immediata: la vittima viene sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza. Le ferite sono molto gravi e la prognosi resta riservata, anche se il pericolo di morte sembra al momento scongiurato.

Un uomo senza precedenti

Il 63enne non ha precedenti né denunce per maltrattamenti. I vicini raccontano di non aver mai sentito litigi o episodi di violenza. Un quadro che rende ancora più difficile comprendere cosa abbia scatenato un’aggressione tanto feroce.

L’uomo è stato trasferito in carcere, in attesa dell’udienza di convalida prevista per domani. Essendo stato colto in flagranza, non potrà invocare attenuanti.

Le indagini

Quando le condizioni della vittima lo permetteranno, i carabinieri potranno raccogliere la sua testimonianza e chiarire i contorni di una vicenda che presenta diversi lati oscuri. Al momento resta una sola certezza: una donna ha rischiato di morire per mano del marito.