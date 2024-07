Piano Caldo 2024 del Comune di Napoli

Tra le attività messe in campo dal Comune di Napoli per far fronte alle situazioni di rischio derivanti dall’aumento delle temperature, sono previste:

– la possibilità di anticipare l’orario di accesso degli ospiti del Centro di Prima Accoglienza del Comune di Napoli sito in via De Blasiis n. 19;

– il potenziamento della distribuzione di bevande e biancheria;

– la trasmissione dei bollettini meteo della Protezione Civile alla Centrale Operativa Sociale al fine di predisporre interventi mirati alla tutela delle persone che vivono in strada durante le ore più calde della giornata.

È importante seguire alcuni consigli in caso di ondate di calore:

evita di stare all’aria aperta tra le ore 12.00 e le 18.00, sono le ore più calde della giornata

fai bagni e docce d’acqua fresca per ridurre la temperatura corporea

scherma i vetri delle finestre con persiane, veneziane o tende per evitare il riscaldamento dell’ambiente

bevi molta acqua. Ricorda che le persone anziane devono bere anche in assenza di stimolo della sete. Anche se non hai sete, il tuo corpo potrebbe avere bisogno di acqua!

evita bevande alcoliche, consuma pasti leggeri, mangia frutta e verdure fresche. Alcolici e pasti pesanti aumentano la produzione di calore nel corpo

indossa vestiti leggeri e comodi, in fibre naturali: gli abiti in fibre sintetiche impediscono la traspirazione, quindi la dispersione di calore

accertati delle condizioni di salute di parenti, vicini e amici che vivono soli e offri aiuto. Ricorda che molte vittime delle ondate di calore sono persone sole.

Segnalazioni e rete dei servizi attivi

servizio sociale territoriale.

Le sedi sono consultabili al seguente link. Al fine di contrastare situazioni di emergenza sociale e vulnerabilità per i soggetti più fragili, i cittadini che vengono a conoscenza di situazioni emergenziali possono segnalare l’episodio al Inoltre, i cittadini possono contattare la “Centrale Operativa Sociale” attiva tutti i giorni per segnalare situazioni di emergenza:

– nei giorni feriali dalle ore 16.00 alle ore 8.00

– nei giorni sabato, domenica e festivi h24 Numero telefonico 081/5627027

Accoglienza Diurna per persone senza dimora indirizzo: Via Tanucci n.9

L’Amministrazione ha provveduto ad attivare una casella di posta elettronica destinata alle segnalazioni delle persone senza dimora. Il cittadino, qualora venga a conoscenza di una situazione di emergenza rispetto alla presenza di persone senza dimora, può segnalare all’indirizzo mail sos.senzadimora@comune.napoli.it specificando il luogo dove la/le persone senza dimora usa/no trattenersi e, laddove sia possibile, fornire informazioni generali. Le segnalazioni pervenute saranno inviate dagli uffici competenti alle Unità di Strada e ai Servizi Sociali competenti territorialmente. Le attività di accoglienza diurna sono finalizzate alla prevenzione e superamento delle situazioni di disagio sociale legate anche alle emergenze climatiche.

Presso via Tanucci n.9 è stato allestito uno spazio docce all’interno del quale le persone senza dimora possono prendersi cura di sé nel rispetto della privacy, con un tempo adeguato e lontano da situazioni stigmatizzanti.

Lo Spazio Docce si compone di un cortile antistante, di uno spazio destinato all’accoglienza limitrofo al locale Deposito e Lavanderia. All’interno sono presenti due moduli con tre bagni con lavandini e quattro docce. In ciascun modulo è presente un bagno completo di doccia per disabili.

Le attività sono realizzate secondo il calendario di seguito riportato: