Piano Freddo 2025-26

Per il periodo invernale sono stati allestiti, presso il Centro di Prima Accoglienza di via de Blasiis , 15 ulteriori posti letto, oltre quelli ordinariamente disponibili. Per ogni ospite è stato previsto un cestino cena.

Gli ospiti privi di documento di riconoscimento saranno comunque accolti compilando una semplice dichiarazione contenente i propri dati. L’ingresso presso la struttura è anticipato alle ore 14,30 , l’uscita posticipata alle ore 9,00 del mattino.

Per le persone in condizioni di fragilità è prevista la permanenza presso la struttura tutto il giorno.

Il Centro di Prima Accoglienza a gestione diretta in grado di accogliere

Lo Spazio Docce sito in Via Tanucci n.9 è di norma aperto al pubblico dal lunedì al sabato ed offre le seguenti prestazioni: Cura dell’igiene personale, Guardaroba sociale, spazio benessere, orientamento, Segretariato sociale, Igiene e cura della persona, Assistenza legale (civile/penale), iscrizione anagrafica. Nel periodo invernale in questo Spazio sono stati allestiti 20 posti letto. Gli orari di accoglienza notturna per l’emergenza freddo sono i seguenti:

– orario ingresso dalle ore 20:30 alle ore 21:00;

– orario uscita 8:00.

L’Amministrazione comunale mette a disposizione delle persone senza dimora:

• kit di prima accoglienza formati da una sacca contenente asciugamano monouso, lenzuola monouso, federa monouso e telo isotermico;

• kit per l’igiene personale;

• scaldacollo:

• cappelli di lana;

• guanti di lana.

Gli stessi saranno distribuiti alle persone senza dimora che vivono in strada dal personale dell’Unità di strada, presso il Centro di Prima Accoglienza a via de blasiis e presso lo spazio diurno di via Tanucci.

Il Piano è attivato secondo un approccio emergenziale effettivo e strategicamente orientato che in, fase di programmazione, prevede, oltre a un sistema di servizi ordinario sufficientemente capace, anche di dispositivi di emergenza allertabili a sostegno di questi ultimi qualora si verifichino contingenze effettivamente straordinarie.

Le azioni previste nell’ambito del “Piano Freddo 2025-2026” saranno attive a partire dal 01/12/2025.

Tutti i cittadini possono inoltrare segnalazioni relative alla presenza di persone senza dimora all’indirizzo: sos.senzadimora@comune.napoli.it