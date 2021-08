Piano Sociale di Zona 2019-2021 II annualità.

Gli interventi per il welfare cittadino, per la seconda annualità del Piano sociale di zona per oltre 30 milioni di euro, con circa 15 milioni per nuovi progetti, sono stati presentati il 4 agosto alle ore 12 nell’antisala dei Baroni al Maschio Angioino. I dettagli del piano e le sue linee strategiche saranno illustrati dall’assessore alle politiche sociali Donatella Chiodo alla presenza dei colleghi di Giunta Francesca Menna, Annamaria Palmieri e Giovanni Pagano.

Il Piano Sociale di Zona è lo strumento di programmazione e realizzazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in coerenza con gli obiettivi strategici, i principi di indirizzo per la realizzazione del sistema di interventi e servizi da parte degli ambiti e le indicazioni operative per la presentazione della II annualità dei Piani di Zona triennali e dei Piani di Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse della Quota servizi del Fondo Povertà (annualità 2020).

Gli elementi fondanti di questo Piano Sociale di Zona sono stati:

– Digital Divide attraverso l’attivazione delle nuove linee progettuali, trasversali su tutti i target, con obiettivo di ridurre questa nuova disuguaglianza;

– Superamento delle distinzioni tra “segmenti” di utenti prevedendo anche l’ulteriore finanziamento di alcuni servizi già presenti nell’area Welfare per offrirli ad altri beneficiari;

– Rafforzamento della rete a supporto delle vittime di violenza;

– Abbattimento delle barriere architettoniche per la fruizione delle spiagge da parte delle persone con disabilità (non solo motorie);

– Continuità dei progetti essenziali per la cittadinanza prevedendo la copertura pluriennale dei progetti;

– Rafforzamento del Servizio Professionale e del segretariato sociale per raggiungere gli obiettivi di servizio indicati nella legge di Bilancio 2021 in 1 assistente sociale ogni 4000 abitanti;

– Visione organica dei fondi al fine di assicurare una copertura minima a tutti gli obiettivi di servizio anche nel lungo periodo.