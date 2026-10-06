Pianura, scuole chiuse anche oggi

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Resta alta l’attenzione a Pianura, nella periferia occidentale di Napoli, dopo l’incendio divampato domenica mattina all’interno dell’isola ecologica di via Nelson Mandela, dove sono stoccati anche rifiuti speciali e potenzialmente pericolosi.

Per tutelare la salute pubblica, l’Arpac ha avviato immediatamente il monitoraggio della qualità dell’aria per verificare l’eventuale presenza di sostanze inquinanti. Sulla base delle indicazioni della Asl Napoli 1, il Comune ha quindi emanato nella tarda serata di ieri un’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado presenti nel quartiere fino al termine dell’emergenza.

Nell’attesa dei risultati di ulteriori rilevazioni ambientali, attesi nelle prossime ore, sono state adottate anche altre misure precauzionali. Tra queste la sospensione delle attività sportive all’aperto e lo stop alle attività dell’isola ecologica interessata dal rogo.

L’amministrazione comunale ha inoltre invitato i residenti a mantenere chiuse porte e finestre, evitare soste prolungate all’esterno, spegnere gli impianti di condizionamento e ricircolo dell’aria e lavare accuratamente frutta e verdura. In caso di irritazioni o difficoltà respiratorie è stato raccomandato di contattare il proprio medico o rivolgersi al pronto soccorso.

Parallelamente proseguono le indagini per chiarire le cause dell’incendio. Gli investigatori stanno verificando il corretto funzionamento dell’impianto antincendio e acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area. Al momento nessuna pista viene esclusa, compresa quella del dolo.

Della vicenda si sta occupando anche il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunito in Prefettura. L’episodio riaccende i riflettori su un quartiere che in passato è stato al centro delle tensioni legate alla gestione dei rifiuti. Tra il 2007 e il 2008 la riapertura della discarica di Contrada Pisani provocò infatti dure proteste popolari, con blocchi stradali e barricate contro il conferimento dei rifiuti, mentre negli anni successivi non sono mancate contestazioni contro discariche abusive e sversamenti illeciti.